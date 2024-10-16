افتتاح المؤتمر الأدبي الـ23 لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بالمنوفية

أناب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد موسي، لحضور حفل افتتاح المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي – أدب الإقليم نموذجا"، دورة الشاعر الراحل مصطفي عبد المجيد سليم، التي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار يومين، والمقام تحت رعاية الدكتور أحمد فواد هنـُّو وزير الثقافة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وربيع الحسانين مدير ثقافة المنوفية، والشاعر جابر بسيوني رئيس المؤتمر، والشاعر حمدي فرحات أمين عام المؤتمر، ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين.

وأوضح نائب المحافظ أن المؤتمر ناقش عددا من الأبحاث، منها تداخل الأجناس الأدبية وآليات التلقى، مراعاة التلقي في الغرض الشعري، العامية المصرية بين الأحكام وحرية التعبير ومستويات التلقي، الأدب الشعبي البدوي وآليات التلقي، التداخل النصي في القصة القصيرة، المسرح في أدب الإقليم، بالإضافة إلى إقامة ورشة وأمسيات شعرية.

ومن جانبه أعرب اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن سعادته باستضافة المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي علي أرض المنوفية، بلد العلم والعلماء، تلك المحافظة التي أنجبت الكثير من الأدباء والشعراء والمبدعين، ما جعلها عاصمة ومنارة الثقافة في الدلتا.

وأكد المحافظ حرصه علي تقديم كل أوجه الدعم لتلك المؤتمر الأدبي للخروج بالتوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في بناء شخصية ووعي الإنسان المصري وتنمية المواهب الإبداعية وصقلها في كل النواحي الثقافية والأدبية والفنية وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وفي نهاية الحفل تم إهداء درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لمحافظ المنوفية تسلمه عنه نائبه، وكذا إهداء عدد من الأدباء والشعراء درع الهيئة.