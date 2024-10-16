 بعد زلزال ملاطية.. سوريا تسجل هزات ارتدادية بالمناطق الشرقية والشمالية - بوابة الشروق
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بعد زلزال ملاطية.. سوريا تسجل هزات ارتدادية بالمناطق الشرقية والشمالية

وكالات
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 12:42 م

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل أن محطات الرصد سجلت هزة أرضية عند الساعة 10:46 صباح اليوم، شرق مدينة ملاطية بتركيا بنحو 45 كم، وبقدر 5.9 درجات على مقياس ريختر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء «سانا»، أوضح رئيس المركز الدكتور رائد أحمد، أنه نتيجة الهزة الأرضية في شرق ملاطية، حدثت هزات أرضية ارتدادية ضعيفة بقوة أقل من 3 درجات على مقياس ريختر؛ شعر بها سكان بعض المحافظات الشرقية والشمالية بسوريا.

وأشار إلى أن مركز الهزة في ملاطية يبعد عن مدينة دمشق 577 كيلو مترًا، وعن مدينة حلب 250 كيلومترًا وهي بعيدة نسبياً عن المدن السورية.

وأفاد مراسلو الوكالة السورية في وقت سابق اليوم، بأن سكان محافظات حلب والحسكة ودير الزور شعروا بهزة أرضية ضعيفة.

وضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «أفاد»، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن الزلزال ضرب ولاية ملاطية في حدود الساعة 10:46 بالتوقيت المحلي.

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