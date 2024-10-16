الصحة اللبنانية: استشهاد 41 شخصا في الغارات الإسرائيلية الاثنين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد الشهداء جراء الغارات الاسرائيلية التي وقعت أمس الاثنين في مناطق مختلفة عبر لبنان بلغ 41 شخصا .

وفي تقريرها المنشور اليوم الثلاثاء، ذكرت الوزارة أن 124 آخرين أصيبوا، وأضافت أن معظم القتلى سقطوا في غارة جوية في شمال البلاد.

ووفقا لمصادر أمنية، فقد استهدفت الغارة في بلدة أيطو، التي يقطنها غالبية من المسيحيين، مبنى لجأ إليه نازحون داخليون.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "هدفا تابعا لحزب الله". ويجري الجيش تحقيقا بعد ورود تقارير عن مقتل مدنيين لبنانيين.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وبشكل إجمالي، قتل 2350 شخصا وأصيب 10 آلاف و906 في لبنان منذ اندلاع القتال بين حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عام.