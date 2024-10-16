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انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص بالطريق الإقليمي

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 10:17 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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