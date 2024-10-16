محافظ البحيرة تؤكد أهمية التيسير على المستثمرين لخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد المحافظة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اجتماعا موسعاً اليوم الأربعاء، لمجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي كل الجهات المعنية.

وأكدت محافظ البحيرة، خلال الاجتماع، أهمية وضرورة التيسير على المستثمرين وزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجهة بضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الجادين، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.

واستعرضت المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي المناطق المخصصة بكلا المنطقتين الصناعيتين بوادي النطرون وحوش عيسي، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بالمنطقة الصناعية بحوش عيسي 97 مشروعا منهم عدد 40 مشروعا قائما وبدأ الإنتاج، وعدد 7 مشروعات في مرحلة الإنتاج، و31 مشروعا تحت الإنشاء، وعدد 19 مشروعا جارٍ السير فى إجراءات التشغيل الخاصة بهم.

وأشارت إلى أنه في المنطقة الصناعية بوادي النطرون بلغ إجمالي عدد المشروعات 363 مشروعا منهم 115 مشروعا قائما وبدأ الإنتاج، و77 مشروعا في مرحلة الإنتاج، وعدد 119 مشروعا تحت الإنشاء، و28 مشروعا جارٍ السير في الإجراءات الخاصة بهم.