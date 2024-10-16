مفوض عام أونروا: الوضع في غزة مروع وحجم الدمار غير مسبوق

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن «الوضع في غزة مروع بالنسبة لعاملي الإغاثة المحترفين»، منوهًا أن «حجم الدمار غير مسبوق».

وأضاف في كلمة من برلين، اليوم الأربعاء، أن «70% من البنى التحتية في قطاع غزة دمرت»، مشيرًا إلى مقتل 200 موظف تابعًا للوكالة وتضرر بِناها التحتية بشكل كبير.

وأشار إلى أن «هناك جهودًا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة»، وذلك وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للأونروا بمنصة «إكس».

ونوه المفوض العام للأونروا، أن «إسرائيل لا تسمح لوسائل الإعلام العالمية بالذهاب إلى غزة»، قائلًا إن «المعلومات التي ترد من هناك محدودة».

ولفت إلى أن «نحو 400 ألف شخص عالق في شمال قطاع غزة»، مشيرًا إلى أن «أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملا».

وحذر من أن «تفكيك الأونروا أصبح هدفا من أهداف الحرب»، مضيفًا أن «طواقم الوكالة الموجودة في قطاع غزة لم تتعرض لهذا العدد من الهجمات من قبل».

وأفاد بأن «مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك الأونروا»، محذرًا أنه «إذا تم التخلص من الوكالة فإن ذلك يضعف الأدوات المتاحة للنظام العالمي».