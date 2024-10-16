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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام لبنانية: مقتل رئيس بلدية النبطية جراء الغارات الإسرائيلية

بيروت - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 11:22 ص

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بمقتل رئيس بلدية النبطية جراء الغارات الإسرائيلية.

وأشارت قناة (الجديد) اللبنانية إلى "استشهاد رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل والأعضاء صادق اسماعيل وخضر قديح وقاسم حجازي بالإضافة إلى مسئول الإعلام محمد بيطار والموظف محمد زهري في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان.

وذكرت قناة (الجديد) اللبنانية أن حزاما ناريا يستهدف الآن النبطية ومحيطها.

بدوره ، قال موقع 0404 الإسرائيلي أن "القوات الإسرائيلية تهاجم بالطائرات العشرات من أهداف حزب الله في منطقة النبطية في جنوب لبنان".

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