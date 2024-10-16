الحرس الثوري الإيراني: الأسلحة الأمريكية تساعد إسرائيل على الإبادة

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 65 شهيدا و140 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و409 شهداء و99 ألفا و153 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ويأتي ذلك فيما قال مسئول إسرائيلي في واشنطن إن إسرائيل تراجع رسالة من مسئولَيْن أمريكيين كبيرين طلبا فيها من إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية، فيما طالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة بفتح ممر إنساني فوري لإنقاذ المنظومة الصحية في شمال القطاع المحاصر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المسؤول الإسرائيلي أضاف في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن "إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ونعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين".

وبحسب الرسالة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.