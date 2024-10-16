وكيل التعليم بالوادى الجديد يتفقد مدرسة المروة التجارية بالخارجة لمتابعة سير منظومة العمل

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تفقد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، سير العملية التعليمية بمدرسة المروة التجارية بالخارجة يرافقه وصفى حسن، مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وأجرى عبدالعزيز، جولة بالفصول الدراسية وسط إنضباط ودقة العمل وإلتزام الطلاب داخل الحجرات الدراسية، وتم الاستماع لمجموعة من الآراء والمقترحات من العاملين بالمدرسة محورها الحرص على الابتكار والتميز فى العمل للإرتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار، إلى بذل المزيد من العمل الجاد والتفانى والإخلاص لتحقيق الأهداف والحرص الدائم على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة امامهم، فى إطار المتابعة المستمرة لجميع المؤسسات التعليمية على أرض المحافظة.