ارتفعت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد مؤشر" إيجي أكس 30" بنسبة 0.9 % لتصل إلى 30858.66 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " إيجي أكس 100" بنسبة 2.54% ليصل إلى 10985.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي أكس 70" بنسبة 2.66% ليصل إلى 7770.66 نقطة.

وجاء صعود السوق خلال تعاملات اليوم مدعوما بارتفاع قطاع الصناعات الغذائية بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بعد الأعلان أمس عن عرض مقدم من شركة "أرلا فودز" الدنماركية، لشراء غالبية أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" مقابل 31.48 جنيه، بما يمثل ارتفاع بنسبة 74% على سعر إغلاق السهم يوم الثلاثاء عند 18.03 جنيه.

ووفقا لبيان الشركة اليوم للبورصة، المساهمون الرئيسيون في "دومتي" أعلنوا اليوم عن نيتهم بيع أسهمهم ضمن عرض الشراء المقدم من "أرلا" فيما ستحتفظ عائلة الدماطي بحصة من أسهمها في الشركة، التي يقيمها العرض عند 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار).

قال محمد الدماطي رئيس شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، إن الشركة تلقت بالفعل عرض للاستحواذ من شركة "أرلا فودز" الدنماركية و هي من أكبر شركات العالم.

وأضاف الدماطي، في منشور له على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مجلس الادارة يبحث العرض في اجتماعة القادم، و في حالة الموافقة سنبدأ عملية فحص، والعرض غير ملزم لكلا الطرفيين.

وتابع: "في كل الأحوال عائلة الدماطي مستمرة، والخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط انتاج و شراء أراض جديدة سواء تمت الصفقة أو لم تتم".

وقال محمد الدماطي، إن العرض يكشف عن مدى ظلم دومتي في التقييمات وسعر سهم منخفض على مدار 8 سنوات من الطرح.