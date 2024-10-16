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ضرب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي موعدًا مرتقبًا مع الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية والمقامة حاليًا في المغرب، وذلك بعد الفوز على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13

وبهذه النتيجة، يتأهل الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد ليضرب موعدًا مع الزمالك في قمة مرتقبة.

وكان الزمالك تأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا لليد بعد أن انتصر على أدجيدجا البنيني بنتيجة (45-26).

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة المقبل.

ونستعرض في السطور التالية نتائج مباريات الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد:

بطولة 2011: فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 30-24 في ربع النهائي.

بطولة 2012: فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 21-17 في النهائي.

بطولة 2015: فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-24 في ربع النهائي.

بطولة 2017: فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-21 في نصف النهائي.

بطولة 2018: فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 27-25 في النهائي.

بطولة 2022: فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 26-25 في نصف النهائي.