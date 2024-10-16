الحكومة الهولندية تدرس خطة لإرسال طالبي اللجوء إلى أوغندا

تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى أوغندا، حسبما أفادت وزيرة التجارة الخارجية الهولندية رينيت كليفر لقناة إن أو إس التلفزيونية اليوم الأربعاء.

وقالت كليفر،أثناء زيارتها لأوغندا،إن الخطة تشمل المهاجرين الأفارقة الذين لا يسمح لهم بالبقاء في هولندا لكن لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وأضافت أن أوغندا ستستقبل هؤلاء الأشخاص في معسكرات استقبال وستتلقى تعويضات مالية في المقابل.

وقالت كليفر، العضوة في الحزب اليميني المتطرف "حزب من أجل الحرية":"أوغندا بلد مضياف ونتمتع بعلاقات جيدة معه".

وتسعى الحكومة الهولندية الائتلافية، التي تضم "حزب من أجل الحرية"، إلى تمرير قوانين لجوء أكثر صرامة وتقليل عدد اللاجئين في هولندا.

وترغب الحكومة في إعلان حالة الطوارئ من أجل تشديد قوانين اللجوء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان، لكن هناك مخاوف كبيرة بشأن ذلك، بما في ذلك من شركاء "حزب من أجل الحرية" في الائتلاف.

في الوقت نفسه، أدانت الأحزاب المعارضة الخطة واعتبرتها "دعاية رخيصة" وسياسة تنطوى على الخداع.