محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شبكة صرف الأمطار بنفق السكة الحديد استعدادا للشتاء

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة تفقدية بمدينة المنصورة تفقد خلالها أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة صرف الأمطار بنفق السكة الحديد؛ استعدادا لقدوم فصل الشتاء.

ووجه المحافظ، رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة تكثيف العمالة القائمة على العمل في تطوير النفق؛ للانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وأكد المحافظ، ضرورة تنفيذ بيان عملي لمجابهة تراكم المياه بالنفق والمنطقة المحيطة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قبل قدوم الأمطار حتى تكون الأجهزة على أتم الاستعداد للتعامل مع أية تراكمات أمطار خلال فصل الشتاء.

وتفقد المحافظ، جدارية سكة سندوب الجاري تطويرها، وتفقد مساكن الجلاء ونفق الهابي لاند، مؤكدا أهميه متابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا إلى أن قضية نظافة وتحسين مستوى الخدمة في قطاع النظافة بالشوارع والميادين تأتي على رأس الأولويات في جولاتي الميدانية.