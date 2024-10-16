ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدية النبطية إلى 6 قتلى و43 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على مبنيي بلدية النبطية إلى 6 قتلى و43 مصابًا.

وقالت في بيان – نقلته الوكالة الوطنية للإعلام – إن «غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد ستة أشخاص، وإصابة ثلاثة وأربعين بجروح».

من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية، والذي استهدف قصدًا اجتماعًا للمجلس البلدي، للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي.

وقال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن «هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه».

وأضاف: «إذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الذي يمكن أن يردع العدو عن جرائمه التي وصلت إلى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ وأي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟».