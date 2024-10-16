جهود تعزيز إنتاج الذخيرة في دول الناتو تحرز تقدما

ووفقا لما قاله الناتو في بروكسل، فإن 32 دولة في الحلف في طريقها لإنتاج مليوني طلقة عيار 155 ملم هذا العام.

وقال مسئول بالناتو قبل اجتماع وزراء الدفاع يومي الخميس والجمعة إن هذا الحجم أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي، ويأتي نتيجة لتحول صناعي مذهل.

مع ذلك، اعترف المسئول أن مستويات الإنتاج مازالت منخفضة للغاية، كما أن الذخائر مازالت مرتفعة التكاليف.

على سبيل المثال، وفقا للاستخبارات الغربية، فإن روسيا يمكنها إنتاج نحو 3 ملايين ذخيرة مدفعية سنويا، مما يعطيها أفضلية في حربها ضد أوكرانيا.

ويشار إلى أن قطاع الدفاع في دول الناتو لم يكن مستعدا لتلبية مثل هذا الطلب المرتفع، مما يعقد عملية تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تريد دول الناتو تكليف الأمين العام الجديد للحلف مارك روته بتقديم مقترحات لتحديث وتوجيه إنتاج المواد الدفاعية خلال اجتماع وزراء الدفاع المقرر في فبراير المقبل.