جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على أن الحل للازمة الليبية لن يكون إلا عن طريق الانتخابات، مرجحا عقد لقاء ثلاثي يجمعه بقائدي تونس وليبيا قريبا في طرابلس.

وقال تبون في تصريح مشترك مع محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي قام بزيارة قصيرة إلى الجزائر اليوم الأربعاء:" أجرينا لقاء ومشاورات أخوية تطرقنا خلالها إلى الوضع الحالي في ليبيا والدفع بالعلاقات الثنائية. خلاصة المباحثات تطابق في وجهات النظر والتوافق التام حول جميع الملفات ولا توجد ولا سحابة صيف بين الأشقاء".

وأضاف:"أتمنى الاستقرار في ليبيا في أقرب وقت. لا زلنا على موقفنا لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات، فعندما يقول الشعب الليبي كلمته الكل سيتّبعه".

وكشف تبون عن مكان عقد اللقاء الثلاثي المقبل بين قادة الجزائر تونس وليبيا قائلا :"نحن على وشك الالتقاء في ليبيا في إطار اللقاء الثلاثي. ننتظر من الطرف الليبي تحديد موعد للقاء الثلاثي".

ومن جانبه،أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن أمله في أن ينتهي الوضع في ليبيا بعرس انتخابي رئاسي، مباركا للجزائر وتونس نجاح انتخاباتهما الرئاسية.

وقال المنفي في التصريح المشترك:"نشكر للجمهورية الجزائرية دورها المهم الداعم لليبيا في المحافل الدولية وهو دعم خالص لاستقرارها وليس لأي شيء آخر".

وأكد المنفي أنه يوافق الرئيس الجزائري تماما على أن الحل في ليبيا يمر عبر الشعب في إطار انتخابات ليبية.

وعن اللقاء الثلاثي بين قادة الجزائر وتونس وليبيا، صرح المنفي:"نريد لاجتماعاتنا الثلاثية أن تُستكمل وأن تبقى منهاج عمل، سواء على مستوى القمة أو مستوى اللجان".

كان قادة الجزائر وتونس وليبيا- المجلس الرئاسي- التقوا نهاية نيسان/أبريل الماضي في تونس، واتفقوا على عقد لقاءات تشاورية كل 3 أشهر.

وأجرى تبون والمنفي في وقت سابق اليوم محادثات على انفراد.