النائبة عفاف زهران تطالب الحكومة بتعزيز الرقابة على السائقين ومراجعة شروط منح رخص القيادة

طالبت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، الحكومة بتعزيز الرقابة على السائقين وتطبيق معايير السلامة على الطرق وذلك بعد حدوث فاجعة حادثة طلاب جامعة الجلالة الأليمة، معربة عن خالص تعازيها لأسر ضحايا.

وأضافت زهران فى بيان لها اليوم، أن التقصير والإهمال في متابعة وضبط إجراءات النقل تعد من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة مراجعة شروط منح رخص القيادة لضمان أهلية السائقين، مؤكدة أهمية إجراء اختبارات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين، لضمان سلامة الركاب والحفاظ على الأرواح.

وأوضحت النائبة عفاف زهران، أن ضمان معايير الأمان على الطرق وفرض رقابة مشددة على السائقين هي مسئولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، خاصةً فيما يتعلق بحياة الطلاب.