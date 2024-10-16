أمريكا تحذر من تزايد الدعم العسكري الكوري الشمالي للحرب الروسية

أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من التهديدات النووية والصاروخية التي تمثلها كوريا الشمالية بالإضافة إلى تزايد دعمها العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا،وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي رفيع اليوم الأربعاء.

ولم يتسن للمسؤول الأمريكي تأكيد مزاعم أوكرانيا بأنه تم إرسال جنود كوريين شماليين للقتال لصالح موسكو.

جاء ذلك فى تصريحات نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل للصحفيين عقب محادثات مع نظيريه من كوريا الجنوبية واليابان حول إعادة تنشيط حملة ضغط دولية ضد كوريا الشمالية، والتي تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب الانقسام المتزايد في مجلس الأمن الدولي.

وأعلنت واشنطن وسول وطوكيو في وقت سابق اليوم عن خطط مع ثمانية حكومات غربية لتشكيل فريق دولي جديد لمراقبة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.





