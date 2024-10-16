ملك قورة تكشف موعد جنازة وعزاء جدتها



كشفت الفنانة ملك قورة عن موعد جنازة وعزاء جدتها، والتي توفيت اليوم الأربعاء، وذلك من خلال خاصية «ستوري»، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتبت ملك قورة: «تشييع الجنازة من مسجد السيدة نفسية غدا، عقب صلاة الظهر، ويقام العزاء يوم الأحد 20 أكتوبر بمسجد الشرطة في التجمع الخامس عقب صلاة المغرب».

وكانت أعلنت الفنانة ملك قورة وفاة جدتها، اليوم الأربعاء، من خلال خاصية «ستوري»، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»

ونعت ملك جدتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني، أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور مع السلامة يا نور العين.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة».