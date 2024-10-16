اعتقال 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات متفرقة بالجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة لوحدات من الجيش خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت القضاء على إرهابيين اثنين، وتسليم 3 آخرين لأنفسهم مع اعتقال 40 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في حصيلة خاصة بشهر سبتمبر الماضي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء أنه تم إيقاف 46 تاجر مخدرات مع إحباط محاولات إدخال 500 كيلوجرام من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، وضبط 32804 أقراص مهلوسة.

كما تم توقيف 137 منقبا عن الذهب ومهربا للمواد الغذائية، وضبط 8 بنادق صيد، و3 مسدسات آلية وكميات هامة من الوقود والمواد الغذائية وخليط خام الذهب، إلى جانب 33 مركبة و5 أجهزة للكشف عن المعادن.

وأشار البيان إلى إحباط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 165 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 652 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.