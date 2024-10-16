البحرية الأمريكية تبحث عن طاقم مقاتلة عقب تحطمها في ولاية واشنطن أثناء تدريب

تجري البحرية الأمريكية عمليات بحث، اليوم الأربعاء، عن طيارين فقدا بعد تحطم طائرتهما المقاتلة أثناء رحلة تدريب روتينية، بحسب ما ذكرته المحطة الجوية البحرية فى جزيرة ويدبى، التابعة للبحرية الأمريكية.

وتحطمت الطائرة طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، حوالي الساعة 3:23 عصر أمس الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، والتي تشمل مروحية طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطه الجوية البحرية فى جزيره ويدبى، من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لايزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق.