 دبلوماسية الباندا تخفف من حدة التوترات بين واشنطن وبكين - بوابة الشروق
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دبلوماسية الباندا تخفف من حدة التوترات بين واشنطن وبكين


نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 7:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 7:22 ص

عادت "دبلوماسية الباندا" إلى العاصمة الأمريكية، حيث وصل اثنان من دببة الباندا، باو لي وتشينج باو، إلى حديقة حيوان واشنطن يوم الثلاثاء.

وسافر زوج حيوان الباندا، اللذان يبلغان من العمر 3 سنوات، من مدينة تشنجدو الصينية على متن طائرة شحن خاصة من فيديكس، تحمل اسم "باندا إكسبرس"، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

يذكر أن "باندا إكسبرس" هو أيضا اسم سلسلة مطاعم صينية للوجبات السريعة في الولايات المتحدة.

وأعلنت السيدة الأولى، جيل بايدن، رسميا في أيار عن هذه "اللحظة التاريخية" للعاصمة الأمريكية. وأكدت على أهمية هذا التبادل، الذي يُنظر إليه ليس فقط في إطار جهود الحفاظ على الأنواع ولكن أيضا كرمز للجهود الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

وفي العام الماضي، أرسلت حديقة حيوان واشنطن ثلاثة من حيوانات الباندا إلى الصين بعد انتهاء عقد إيجارها، ووجد العديد من الزوار وداعها صعبا. والآن من المتوقع أن يعيد باو لي وتشينج باو إحياء الحماس لدى الزوار.


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