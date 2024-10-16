 نائب محافظ دمياط: اختيار نخبة من المهندسين والمحاسبين لسد العجز في المحافظة - بوابة الشروق
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نائب محافظ دمياط: اختيار نخبة من المهندسين والمحاسبين لسد العجز في المحافظة

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 3:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 3:17 ص

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللجنة المكلفة بمقابلة واختبار المتقدمين لشغل وظائف المهندسين، المحاسبين، والشئون القانونية في ديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية، بهدف سد العجز الوظيفي في تلك القطاعات.

وأوضحت المهندسة شيماء الصديق، في بيان لها، أنها اطلعت على الخبرات العملية السابقة للمتقدمين، بالإضافة إلى السمات الشخصية والمهارات التقنية التي يمتلكونها، كما استمعت إلى رؤيتهم لتطوير العمل ومدى إلمامهم بالجوانب المختلفة المتعلقة بالوظائف المطلوبة.

وأشارت المهندسة شيماء الصديق إلى أن اللجنة حرصت على اختيار الأنسب وفقًا للاحتياجات المطلوبة، مع مراعاة الخبرات والمهارات التقنية لدى المتقدمين لضمان تحقيق الكفاءة والتميز في سد العجز الوظيفي.

وأكدت أن المحافظة كانت قد أعلنت عن الوظائف والشروط اللازمة للتقدم لها في منتصف أغسطس الماضي، وتم استقبال الطلبات في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس 2024، وقد عقدت اللجنة سلسلة من المقابلات لتقييم المتقدمين.

 

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