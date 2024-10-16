الصحة اللبنانية: استشهاد 5 أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان

استشهد خمسة أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان، بحسب معلومات حكومية لبنانية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء أن من بين الضحايا ثلاثة قصر. وفي الهجوم على بلدة رياق في وادي البقاع بعد ظهر الثلاثاء، أُصيب أيضا 16 شخصا.

وعلى صعيد متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمقتل 10 أشخاص نتيجة الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قانا. كما تم نقل اكثر من 15 مصابا إلى مستشفيات مدينة صور جنوب لبنان لتلقي العلاج.

وبشكل إجمالي، قتل أكثر من 2350 شخصا وأصيب حوالي 11 ألفا آخرين في لبنان منذ اندلاع القتال بين حزب الله المدعوم من إيران والجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عام.