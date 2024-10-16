بايدن ساخرا من رقص ترامب: ما الخطب مع هذا الرجل؟!

سخر الرئيس الأمريكي جو بايدن من المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بعد حادثة غريبة في أحد تجمعات ترامب الانتخابية.

وقال بايدن خلال فعالية في فيلادلفيا: "وقف على المسرح لمدة 30 دقيقة ورقص". وأضاف: "أنا جاد. ما الخطب مع هذا الرجل"، واصفا ترامب بأنه "خاسر".

وقام ترامب بإنهاء لقاء في تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم الاثنين بعد مقاطعته بسبب حالتين طبيتين طارئتين نتيجة درجات الحرارة المرتفعة. ولم يغادر المرشح الجمهوري المسرح على الفور، بل طلب أن يتم بث موسيقى "أفي ماريا".

ثم طلب الرئيس السابق مجموعة من الأغاني الأخرى، حيث رقص على أنغامها. وقال: "دعونا نستمع إلى الموسيقى فقط".

كما سخرت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس من هذه الحادثة، حيث شاركت مجموعة من المقاطع تظهر ترامب وهو يتمايل مع أغان مختلفة، معلقة: "آمل أن يكون بخير".