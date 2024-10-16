العديد من الولايات الألمانية تحذر المواطنين من إخطارات ضريبية مزيفة

حذرت سلطات المالية في العديد من الولايات الألمانية المواطنين من وقوع ضحايا لإخطارات ضريبية مزيفة.

وأعلنت السلطات المختصة في ولايات سكسونيا وسكسونيا-أنهالت وتورينجن وسكسونيا السفلى وبريمن وراينلاند-بفالتس وزارلاند مؤخرا أنه سيُطلب من مستقبلي الإخطارات دفع ضريبة الدخل في غضون مهلة قصيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك محتالين يرسلون إخطارات ضريبية مزيفة عبر البريد، ويحاولون سرقة الأموال عبر المطالبة بمدفوعات ضريبية إضافية عن طريق التحويل المصرفي. وجاء في بيان تحذيري من السلطات في هانوفر: "يرجى توخي الحذر إذا كنت لا تتوقع إخطارا ضريبيا وتلقيت مثل هذا الإخطار".

وبحسب البيانات، فإن بيانات جهة الإرسال على الإخطار المزيف لا تتضمن العنوان الصحيح لمكتب السلطات المالية المختص، أو أنه يحمل اسم "السلطات المالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية". وأشارت سلطات المالية في ولاية سكسونيا إلى أنه لا يوجد حتى مصطلح "السلطات المالية لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأوضحت السلطات أن الإخطارات المزيفة تتضمن أيضا أرقام هواتف وفاكسات غير صحيحة. وجاء في بيان للسلطات المختصة في ولاية راينلاند-بفالتس: "من المستحسن، على سبيل المثال، مقارنة الأرقام الضريبية أو المعلومات المتعلقة بمكتب الضرائب أو البيانات الخارجية للإخطار مع إخطارات سابقة".

وأضافت السلطات أنه إلى جانب الأرقام الضريبية، فإن الموقع الإلكتروني المقدم في الأخطار المزيف غير صحيح أيضا أو أن الإخطار يفتقر إلى تعليمات طرق الطعن القانونية. وأشارت السلطات إلى أن مراجعة تفاصيل الحساب المذكور في الإخطار المزيف يمكن أن تكشف أيضا عن الاحتيال، لأن الحساب المذكور ليس هو الخاص بإدارة الضرائب المعنية.

وأوصت السلطات المواطنين بالتوجه إلى مكتب السلطات المالية المختص في حالة الشك، وإبلاغ الشرطة في حالة التعرض للتحايل.