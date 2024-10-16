بايدن يعتزم السفر إلى ألمانيا هذا الأسبوع وأنجولا في ديسمبر

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا غدا الخميس وسيزور أنجولا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيعيد جدولة الزيارتين اللتين تم تأجيلهما ليتمكن من البقاء في واشنطن لمتابعة الاستجابة الاتحادية للإعصار ميلتون عندما ضرب ولاية فلوريدا.

وكانت الزيارة المؤجلة تشمل اجتماعا حول الحرب في أوكرانيا مع الدول الحليفة في قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا قبل أن يواصل بايدن رحلته إلى أنجولا، إلا أن هذه الزيارة إلى ألمانيا ستكون قصيرة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيتحدث هاتفيا اليوم الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنهما لن يتمكنا من الاجتماع في أوروبا هذه المرة.

وتحدث بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتس عبر الهاتف لمناقشة أهمية قيام البلدين بـ"مواصلة تعاوننا القوي بشأن الأولويات الجيوسياسية، ومن بينها دعم دفاع أوكرانيا ضد العدوان الروسي"، حسبما ذكر البيت الأبيض. لكن جان بيير قالت إن الرحلة مهمة لبايدن، خاصة بسبب مساعدة ألمانيا في صفقة تبادل رهائن معقدة مع روسيا.

وقالت إن "الرئيس يرغب حقا في الذهاب إلى ألمانيا للإعراب عن شكره للمستشار شولتس بشكل مباشر".

يذكر أن بايدن لم يقم بزيارة أفريقيا منذ توليه السلطة في أوائل عام 2021 .