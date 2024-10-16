مجلس الوزراء: نعمل على عدم تكرار الظروف التي رافقت أزمة كورونا

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تراعي كل التطورات الجارية في المنطقة، وتأخذها في الحسبان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن جزءًا أساسيًّا من تحركات الدولة هو توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

ونوه بأن الدولة لديها خبرات من الظروف المماثلة التي مرت بها خلال أزمة كورونا، وبالتالي تعمل على تجنب حدوثها مرة أخرى، خاصة في حالة انقطاع سلاسل التوريد للأسواق.

وأشار إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الجهود المستمرة في توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحًا أن الوزارة نجحت في تأمين هذا الجانب.

وأوضح أنه لا يوجد أي قلق من هذا الأمر، مجدّدًا التأكيد على أن الدولة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

