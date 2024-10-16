كيربي يصف صور الهجوم الإسرائيلي على مستشفى غزة بأنها مروعة

طلبت الحكومة الأمريكية من إسرائيل توضيحا بعد الهجوم المميت الذي شنته القوات الإسرائيلية على مجمع مستشفى في قطاع غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نعم، لقد رأيت بعض تلك الصور، وهي مروعة".

وأضاف أن الصور كانت "مقلقة للغاية"، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية "طلبت من الإسرائيليين بشكل عاجل خلال عطلة نهاية الأسبوع مزيدا من التفاصيل حول تلك العمليات بشكل خاص".

جاءت تعليقات كيربي بعد أن سأله أحد الصحفيين عما إذا كان قد رأى صورة لرجل موصول بجهاز إعطاء سوائل في الوريد، وهو يحترق حتى الموت.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، استنادا إلى السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة، أن أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب العديدون الآخرون في الهجوم، الذي وقع في مخيم للاجئين الذين بحثوا عن ملاذ داخل قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم كان يستهدف مركز قيادة تابع لحماس في أراضي المستشفى. وأكد أنه اتخذ تدابير لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين. وتتهم إسرائيل حماس باستخدام المباني المدنية لأغراض عسكرية.