متحدث الحكومة يستعرض أهم محاور اجتماعها الأسبوعي بالعاصمة الإدارية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم تابع عددًا من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن بعضًا من هذه القرارات يخص دعم بعض القطاعات، مع إصدار موافقات على بعض المشروعات أو الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع دول أخرى.

وأشار إلى أن من بين هذه القرارات تخصيص بعض الأراضي لتنفيذ مشروعات بالمحافظات، مثل تخصيص ثلاثة أفدنة في بني سويف لإقامة مستشفى، بجانب إنشاء جامعات تكنولوجية في الفيوم وأسيوط، وكذلك قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونوه الحمصاني، بأن الاجتماع شهد كذلك تقييم أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وأعقبه عقد مؤتمر صحفي.

وناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.