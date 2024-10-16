 أيسلندا تحدد 30 نوفمبر موعدا للانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أيسلندا تحدد 30 نوفمبر موعدا للانتخابات المبكرة بعد انهيار الائتلاف الحاكم

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 10:39 ص

عقب انهيار الائتلاف الحاكم في أيسلندا، من المقرر أن تجري البلاد انتخابات برلمانية مبكرة في 30 نوفمبر.

وقبلت الرئيسة هالا توماسدوتير مقترح رئيس الوزراء بيارني بنديكتسون بحل البرلمان، بحسب هيئة الإذاعة الوطنية في أيسلندا (آر.يو.في) أمس الثلاثاء. ووافقت أيضا على طلب رئيس الوزراء بالتنحي وقبلت استقالته.

وستكون هناك حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وكان الائتلاف السابق يتشكل من حزب الاستقلال الليبرالي المحافظ والحزب التقدمي يمين الوسط وحركة اليسار الأخضر التي يظل دورها في حكومة انتقالية غير مؤكد.

واستشهد بينديكتسون بالاختلافات بشأن سياسات اللجوء وقضايا الطاقة على اعتبار أنها عوامل رئيسية أدت إلى سقوط الائتلاف.

ولم يكن من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في الدولة الجزيرة الواقعة بشمال الأطلسي، التي يبلغ تعداد سكانها أقل من 390 ألف نسمة، حتى سبتمبر 2025.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك