مستشفيات شمال غزة: المواد الغذائية والأدوية تنفد مع استمرار الهجوم الإسرائيلي

دعا مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني، الأربعاء، إلى فتح ممر إنساني لثلاثة مستشفيات في شمال غزة، أصبحت على شفا الانهيار بعد أن أغلقت القوات الإسرائيلية المنطقة خلال ما يقرب من أسبوعين من القتال العنيف والغارات.

ورفض أطباء مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسي، التخلي عن مرضاهم على الرغم من أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في بداية هجومه الكبير على منطقة جباليا بشمال قطاع غزة قبل 12 يوماً، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، "نناشد المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومنطمة الصحة العالمية فتح ممر إنساني

باتجاه المنظومة الصحية في كمال عدوان والسماح بإدخال الوقود والمستلزمات والطعام".



وأضاف "نحن نتحدث عن أكثر من 300 كادر طبي يعملون في مستشفى كمال عدوان، ونحن لا نستطيع توفير وجبة طعام واحدة لهم حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات الطبية بشكل آمن".