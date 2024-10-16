السجن 5 سنوات لعامل دهس شاب بسيارته في منطقة أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بدهس شاب بسيارته والتعدي عليه بالضرب وإحداث له عاهة مستديمة بمنطقة أوسيم.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 12666 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم للمتهم إنه في غضون 7 أغسطس 2024، ضرب المجني عليه "محمود ا"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ضربه وما أن ظفر به حتى تعدى عليه بأن اصطدم عمداً بسيارة والتي استقرت بقدمه اليسري.

وتابعت التحقيقات أن المتهم انهال على المجني عليه ضرباً بالأيدي، والتى تسببت في إحداث عاهة مستديمة بالأيدي نسبتها بحوالي 20%.