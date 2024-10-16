إيرباص تعتزم شطب 2500 وظيفة بحلول منتصف 2026

تعتزم مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إلغاء 2500 وظيفة في قسم الدفاع والفضاء المتعثر.

ومن المقرر أن يتم التخفيض بحلول منتصف عام 2026، حسبما أعلنت المجموعة. ويعمل لدى قسم الدفاع والفضاء في إيرباص نحو 35,000 شخص في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وكان قسم الفضاء التابع للمجموعة الأوروبية سجل شطب أصول (تكاليف إهلاك) بقيمة 989 مليون يورو في النصف الأول من العام الجاري، مما أثر سلبًا على النتائج المالية المؤقتة لمجموعة إيرباص. ووفقًا لتصريحات الشركة، فإنها تجري محادثات مع النقابات العمالية.

وكان الرئيس التنفيذي لإيرباص، جيوم فوري، أشار خلال عرض النتائج المالية للنصف الأول إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الفضاء، مؤكدًا: "نحن الآن نتعامل مع جذور هذه المسألة".

يذكر أن إيرباص التي يقع مقرها في مدينة تولوز جنوب غرب فرنسا، تأسست في عام 1965 على شكل اتحاد لشركات الطيران الأوروبية بهدف التنافس مع شركات الطيران الأمريكية.





