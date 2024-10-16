الأردن يسير 50 شاحنة مساعدات إلى شمال قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عبرت 50 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهل قطاع غزة، تحمل على متنها مساعدات غذائية وطرودا صحية وأغذية أطفال إلى مناطق الشمال.

وبحسب قناة «المملكة»، سيرت هذه المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ومنظمة اليونيسف.

وأشار أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، إلى أن الهيئة وبرغم الظروف الراهنة والصعوبات الدائرة، لم تتوقف عن إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإغاثية لأهل غزة.

ولفت إلى أن التنسيق مستمر لعبور هذه القوافل بطريقة آمنة وسليمة، لتصل المساعدات بالشكل الذي يليق بأهل غزة، ليصار إلى توزيعها من قبل المنظمات الشريكة العاملة داخل القطاع.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغت 3652 شاحنة.

يأتي ذلك بعدما طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وإلا فستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن واشنطن قالت إنها ستتوقف عن توريد الأسلحة ما لم تتوقف إسرائيل عن منع المساعدات الأمريكية إلى غزة.

وأشارت الرسالة إلى القيود المفرطة التي تفرضها إسرائيل على البضائع التي يمكن أن تدخل غزة.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن هذا قد أدى إلى تسريع تدهور الظروف المعيشية في غزة.

وقال البيت الأبيض إنه يعتقد أن إسرائيل تأخذ هذا التحذير على محمل الجد. ولم ترد إسرائيل على هذا التحذير.