أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة بالكوليرا، وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتوائها.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن الوزارة ما قالته خلال بيان حول أنه "في 14 أكتوبر، تم إبلاغ الوزارة عن حالة محتملة للكوليرا. على إثره، تم مباشرة التقصي من قبل برنامج الترصد الوبائي من جمع العينات السريرية والبيئية والزيارات الميدانية".

وأضافت الوزارة اللبنانية أنه "تم تثبيت الحالة بتاريخ 16 أكتوبر عبر عزل الجرثومة في إحدى المختبرات المرجعية وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النمط 01".

وأشار البيان إلى "الحالة من الجنسية اللبنانية، من بلدة السمونية في عكار، وتوجهت الى المستشفى بتاريخ 14 الحالي بسبب إسهال حاد مائي وجفاف".

وبحسب البيان، تعمل الوزارة على تقصي الحالة، وجمع عينات من المخالطين والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.

كما يتضمن التقصي البحث عن تلوث للمياه، بحسب الوزارة، مشيرة إلى أنه تم جمع عدد من عينات المياه من السمونية ومشمش وارسالها الى المختبرات المرجعية، وأن وسيتم تفعيل الخطة الوطنية للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء.