اعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى، إن السلفية في مصر أحد الأسباب الرئيسية للتدهور الاقتصادي.

وقال خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء: «الأفكار الوهابية السلفية المتطرفة وأفكار الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين تقوم على موقف من الجهاز المصرفي والبنوك وتحريم الفوائد وبالتالي يهز الجهاز المصرفي ويفقد الثقة فيه ويُخرج الأموال عنه بدعوى إنها ربا ومخالفة للشريعة».

وأضاف أن هذه الأفكار ترى أن المرأة مكانها المنزل ولا يجب أن تعمل، وأنها عبارة عن عورة ويجب أن ترتدي النقاب ويتوجب منع الاختلاط، ما يؤدي لتعطيل 49% من قوة العمل بمصر.

وأشار إلى أن هذه التيارات ضد تنظيم الأسرة رغم أن هذا الأمر في قلب الاقتصاد، موضحًا أن التيارات تحرض على الإنجاب وتحرم تنظيم الأسرة وتستعين بأحاديث نبوية ويتم تأويلها بشكل فاسد، وفق تعبيره، معتبرًا أن هذا يؤدي لإفساد المنظومة السكانية في مصر.

ونوه بأن هذه التيارات أيضًا ضد السياحة وتحرمها وتكفّرها وكذلك الأمر تجاه الآثار التي تعتبرها أصنامًا، ما يضرب موردًا اقتصاديًّا مهمًا، متابعًا: «الأمر ده بما فيه الفنادق والعمل في السياحة والوقوف في البارات.. شيء غريب جدًا لإن ده ضد الفقه الإسلامي».

واستكمل: «عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بياخد ضرائب على الخمرة.. وأبو حنيفة بيتكلم على إن اللي بيصنعها ويبيعها ويتاجر فيها حلال.. راجعوا الكلام ده، أنا مش واخد جائزة نوبل في الاقتصاد ولا جائزة نوبل في الأدب وجائزة نوبل في الفكر.. كل اللي أنا بقوله مطروح للنقاش.. راجعوا وطلعوني غلطان».



