علق الإعلامي أحمد شوبير، على علاقة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، مشيرًا إلى أنها تحولت من قمة الاختلاف إلى الاتفاق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه على «أون تايم سبورتس إف إم»: «علاقة حسام حسن ومحمد صلاح تحولت من قمة الاختلاف إلى قمة الاتفاق، بمعنى أن العميد قبل توليه مسؤلية المنتخب كان بيحلل المباريات».

وأضاف: «وفسر البعض أن انتقاده وتعبيره عن رأيه في خروج محمد صلاح عن بطولة أمم إفريقيا الماضية، بعدما أصيب».

وأكمل: «يشاء السميع العليم أن حسام حسن يتحط في المسؤلية وانتشرت أنباء في البداية بغضب صلاح، وبعدين الموضوع ظبطت وتحولت».

وتابع: «حسام حسن شاف محمد صلاح قائد كبير، والفرقة ملمومة حواليه وعامل أجواء حولة بالحب المرادي، وشاف اللعيبة وحبها لصلاح وهو كمان لعيب مؤثر جدًا».

وزاد شوبير: «هناك كارهين بسبب تحسن علاقة حسام حسن ومحمد صلاح، ولازم الجميع يعرف أن الأحداث بتتغير وهو مدرب ناجح وده لاعيب عالمي».