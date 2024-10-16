هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على بوليفيا

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سجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب الأرجنتيني لتحقيق فوز كبير على ضيفه منتخب بوليفيا 6-0، صباح الأربعاء ضمن الجولة 10 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل ليونيل ميسي أهدافه الثلاثة في الدقائق 19 و84 و86، فيما أضاف لاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز ونازارينو بازان الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 43 والأخيرة من الشوط الأول و69.

وبهذا الفوز حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصفيات برصيد 22 نقطة حصدها من 10 مباريات، بفارق 3 نقاط كاملة أمام منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد منتخب بوليفيا عند 12 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف الإكوادور وباراجواي صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب.