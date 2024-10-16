طرح البرومو الرسمي لفيلم آل الشنب

طرحت شركة سينرجي فيلم، البرومو الرسمي لفيلم «آل الشنب»، وذلك تمهيدًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد عرضه الأول في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

ونشرت شركة سينرجي، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، البرومو الرسمي للفيلم، وعلقت عليه قائلة: «الإعلان الرسمي لفيلم آل شنب، والعرض يوم 31 أكتوبر الجاري، في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

وبدأ البرومو التشويقي لفيلم آل شنب، برسالة صوتية للفنان بيومي فؤاد، والذي من المفترض أنه متوفى ضمن أحداث العمل، ولديه 4 شقيقات، منهم ليلى علوي، ولبلبة وسوسن بدر، وأسماء جلال، وفي مواقف ومفارقات كوميدية، تجلس الأسرة في النهاية لتناول وجبة الغذاء، فيرسل لهم بيومي فؤاد رسالة صوتية عبر تطبيق الواتساب، يقول فيها: محدش «هيجي يسلم عليا ويجبلي أكل»، لتتفاجأ بطلات العمل بأن شقيقهم مازال على قيد الحياة.

ويضم فيلم «آل شنب»، في بطولته كلا من ليلى علوي، وسوسن بدر، ولبلبة، وهيدي كرم، وأسماء جلال، وخالد سرحان، ومحمود البزاوي، وحسن مالك، وعلي الطيب، وابتهال الصريطي، وسلافة غانم، وأحمد عصام، وهبة يسري، ونورين أبو سعدة، وهو من تأليف وإخراج آيتن أمين.