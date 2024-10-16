بلاك روك ترفع تصنيف السندات البريطانية

رفعت الذراع البحثية لشركة الاستثمار المالي الأمريكية العملاقة بلاك روك تصنيفها للسندات الحكومية البريطانية من "محايدة" إلى "قابلة للارتفاع بأعلى من السوق"، في ظل توقعات خفض أسعار الفائدة الرئيسية في بريطانيا بأسرع من التوقعات السابقة.

وقال محللو بلاك روك وبينهم ويي لي في تقرير أسبوعي إن السندات الحكومية البريطانية مرشحة للارتفاع بأسرع من معدل ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق المالية مضيفين "العائدات على السندات تقدم دخلا جذابا، ونحن نتوقع قيام بنك إنجلترا المركزي بخفض الفائدة بأكثر مما تضارب عليه السوق في ظل ضعف أداء الاقتصاد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بلاك روك هي أحدث مؤسسة مالية كبرى ترفع تصنيف السندات البريطانية، بعد بيانات مماثلة من بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب وشركة ليجل أند جنرال إنفستمنت مانجمنت.

ورغم تقارير بنوك وشركات الاستثمار الداعمة للسندات البريطانية فمازال أداؤها أقل من أداء سندات الدول المناظرة لأن أسواق المال ترى أن بنك إنجلترا المركزي يتحرك بوتيرة أبطأ من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في خفض الفائدة وتخفيف السياسة النقدية ككل.

وتراهن أسواق المال على أن فرصة خفض الفائدة البريطانية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في الشهر المقبل تبلغ 90% في حين تنخفض فرصة إقرار خفض جديد في كانون الأول/ديسمبر إلى 40% فقط.

من ناحية أخرى تتوقع بلاك رود خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي، بنسبة أكبر من الخفض المحتمل للفائدة الأمريكية لأن السياسة النقدية الأوروبية أكثر تشددا في الوقت الحالي.





