الإعلان عن استثمارات بقيمة 82 مليار دولار في بريطانيا خلال قمة الاستثمار الدولي

أعلنت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية اليوم الثلاثاء أن قمة الاستثمار الدولي التي استضافتها العاصمة لندن أمس شهدت الإعلان عن استثمارات جديدة في البلاد بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني (42ر82 مليار دولار)، ستساهم في توفير حوالي 38 ألف وظيفة جديدة.

وحطمت الاستثمارات الجديدة التي تم إعلانها في قمة أمس الرقم القياسي المسجل في قمة العام الماضي التي شهدت الإعلان عن استثمارات بقيمة 5ر29 مليار جنيه إسترليني (59ر38 مليار دولار). وشهدت قمة الاستثمار أمس توقيع شراكات في مجالات البنية التحتية وقطاعات التكنولوجيا بما في ذلك الاستثمارات الجديدة التي أعلنتها مجموعة موانئ دبي العالمية وأسوشيتيد بريتش بورتس وإمبريال كوليدج لندن.

كما أعلنت أربع شركات تكنولوجيا كبرى مقرها في الولايات المتحدة اعتزامها استثمار 3ر6 مليار جنيه إسترليني في مراكز بيانات ببريطانيا والتي تعتبر مشروعات حيوية لتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما تعهدت شركة أسوشيتد بريتش بورتس أكبر مشغل موانئ في بريطانيا باستثمار 200 مليون جنيه إسترليني مع شركة العبارات سينتا لاين لبناء محطة شحن بحري جديدة في ميناء إيمنجهام وهو ما سيؤدي إلى دعم حركة التجارة بين بريطانيا وأوروبا.