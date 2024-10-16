ميقاتي يتهم إسرائيل بتعمد قصف اجتماع لبلدية النبطية

أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية، والذي استهدف قصدًا اجتماعًا للمجلس البلدي، للبحث في وضع المدينة الخدماتي والإغاثي.

وقال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن «هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم الساكت عمدا على جرائم الاحتلال، مما يشجعه على التمادي في غيّه وجرائمه».

وأضاف: «إذا كانت كل دول العالم عاجزة عن ردع عدوان موصوف على الشعب اللبناني، فهل ينفع بعد اللجوء إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف اطلاق النار؟ وما الذي يمكن أن يردع العدو عن جرائمه التي وصلت إلى حد استهداف قوات حفظ السلام في الجنوب؟ وأي حل يرتجى في ظل هذا الواقع؟».

أدان رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي العدوان الاسرائيلي الجديد على المدنيين في مدينة النبطية والذي استهدف قصدا اجتماعا للمجلس البلدي للبحث في وضع المدينة الخدماتي والاغاثي.

وقال :ان هذا العدوان الجديد، معطوفا على كل الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق المدنيين، هو برسم العالم… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) October 16, 2024

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 5 أشخاص في الغارات الإسرائيلية على بلدية النبطية جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة أشخاص».

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

وكشفت تقارير إلى أن رئيس بلدية النبطية قتل في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة.