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ميسي يكشف عن مرشحه المفضل للفوز بالكرة الذهبية

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:41 م

كشف ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن مرشحه المفضل للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

ويرى ميسي أن مواطنه لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان والمنتخب الأرجنتيني، من يستحق التتويج بالكرة الذهبية نظرا لأدائه المميز على مدار العام.

قال ميسي في تصريحات أبرزتها شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»:" كان عاما رائعا للاوتارو مارتينز، سجل في المباراة النهائية بكوبا أمريكا، وكان هداف البطولة".

أضاف:" لاوتارو يستحق الفوز بالكرة الذهبية أكثر من أي شخص آخر".

جدير بالذكر أن لاوتارو يتواجد ضمن قائمة تضم 30 لاعبا مرشحين للفوز بالجائزة عن عام 2024.

أفادت تقارير صحفية أن لاوتارو يعد من بين أول ثلاثة لاعبين الأوفر حظا إلى جانب فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام ثنائي ريال مدريد.


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