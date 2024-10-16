مسئول دفاعي أمريكي: الميزانية سبب وضع حد للدعم العسكري إلى إسرائيل

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قال مسئول دفاعي أمريكي في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأربعاء، إن «الدعم العسكري إلى إسرائيل وأوكرانيا لن يبقى مفتوحا».

وأشار إلى أن «وضع حدود للدعم المقدم إلى إسرائيل وأوكرانيا؛ يرجع إلى ميزانية الدفاع وليس لأسباب سياسية».

ونوه أن «المنح العسكرية المجانية إلى كييف وتل أبيب بلغت أرقامًا قياسية»، قائلًا إنها «ستكون مرهقة للخزانة الأمريكية».

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية خطابًا شديد اللهجة إلى إسرائيل «تحذرها» فيه من إمكانية تقييد المساعدات العسكرية، ما لم تحل الأخيرة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أوصلا هذا «التهديد» إلى وزير الدفاع يوآف جالانت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر.

ومنحت الولايات المتحدة حليفتها مهلة أقصاها 30 يومًا لتفادي «العواقب» المترتبة، حال امتنعت تل أبيب عن معالجة الأزمة الإنسانية.

وسبق أن أرسلت واشنطن ذات الرسالة في أبريل الماضي، لكن الأوضاع الإنسانية «تدهورت كثيرًا منذ تلك الفترة»، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي للاتصالات جون كيربي إن الرسالة «تأتي في أعقاب انخفاض ملحوظ في المساعدات الإنسانية، مما يثير القلق ويدعو إلى تدخل حاسم».