فرونتكس: انخفاض عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي غير المصرح بها

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم الثلاثاء في وارسو إن 166 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير شرعية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، في انخفاض بنسبة 42 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت فرونكتس إلى أنه برغم ذلك، شهدت أعداد محاولات الدخول غير المصرح بها عبر الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة، خاصة عبر بيلاروس إلى بولندا وليتوانيا، بما يصل إلى 13200 محاولة دخول مسجلة، بزيادة بنسبة 192 %.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في ظل هذا عن خطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن تكون مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الموضوعات المطروحة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس في بروكسل.