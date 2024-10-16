 فرونتكس: انخفاض عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي غير المصرح بها - بوابة الشروق
الأربعاء 16 أكتوبر 2024 5:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

فرونتكس: انخفاض عدد عمليات عبور حدود الاتحاد الأوروبي غير المصرح بها

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 5:26 ص

قالت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم الثلاثاء في وارسو إن 166 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بصورة غير شرعية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، في انخفاض بنسبة 42 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت فرونكتس إلى أنه برغم ذلك، شهدت أعداد محاولات الدخول غير المصرح بها عبر الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي زيادة كبيرة، خاصة عبر بيلاروس إلى بولندا وليتوانيا، بما يصل إلى 13200 محاولة دخول مسجلة، بزيادة بنسبة 192 %.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في ظل هذا عن خطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن تكون مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الموضوعات المطروحة في قمة قادة الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس في بروكسل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك