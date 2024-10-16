زيلينسكي يضع موعدا محتملا لانتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إنه في حال تنفيذ "خطته للنصر" الآن، ربما يمكن إنهاء الحرب مع روسيا في موعد أقصاه العام المقبل.

وأضاف زيلينسكي، أثناء عرض الخطة أمام البرلمان الأوكراني، أن الخطة تعتمد على العمل العاجل والوحدة بين شركاء أوكرانيا، وتهدف إلى تعزيز موقف البلاد بما يكفي لإنهاء الحرب، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن خطته تهدف إلى "تعزيز موقف أوكرانيا بما يكفي لإنهاء الحرب"، مؤكداً أن نجاح الخطة "يعتمد على شركاء أوكرانيا".

واعتبر أن روسيا "لا تبحث عن سلام عادل؛ ولذلك أوكرانيا بحاجة إلى تغيير الظروف العامة".

وكان الرئيس الأوكراني حدد النقاط الأربع لـ"خطة النصر"، لكنه رفض الخوض في تفاصيلها، إذ يرى أنها بديل لـ"صيغة السلام" التي اقترحها، وهي مبادرة من عشر محاور تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وتضع إطاراً لتسوية دائمة.