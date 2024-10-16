تركيا: سنؤكد باجتماع الناتو ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار فوري في غزة

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إنه سيؤكد خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قبل اجتماع الوزراء دول الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء.

وأوضح الوزير أنه سيؤكد أيضًا خلال الاجتماع ضرورة «اتخاذ موقف حازم وواضح من أجل إطلاق سراح الأسرى، والعودة إلى محادثات السلام على أساس حل الدولتين».

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

كما أشار إلى أنه سيشارك حلفاء تركيا بالناتو موقف أنقرة، وتقييمها بخصوص منطقة البلقان وسوريا والعراق.

وقال غولر: «سنؤكد أن عملياتنا لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق مستمرة بحزم ودون توقف، وأننا ننتظر نفس المكافحة الحازمة من حلفائنا ضد الإرهاب، وخاصة تنظيم بي كي كي