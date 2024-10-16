وزيرة التخطيط: عاملان أساسيان أثّرا على النشاط الاقتصادي لمصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، إن هناك عاملين أساسيين أثّرا على النشاط الاقتصادي لمصر في الفترة الماضية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن العامل الأول يتمثل في التطورات الحادثة في المنطقة وأثرها على قناة السويس، وهو ما أثر على الميزان التجاري للدولة باعتبار أن القناة موجودة ضمن الميزان الخارجي.

وأشارت إلى أنه قبل قرارات مارس 2024 (تحرير سعر الصرف)، كانت هناك مشكلات في مواد الإنتاج، ما أثر على عجلة الصناعة التي أصبحت بوتيرة مغايرة لما كانت عليه في السنة السابقة.

ونوهت بأن هذا الأمر تحسّن بعض الشيء في الربع الأخير من العام المالي، موضحة أنه من المتوقع خلال الربع الحالي حدوث آثار جيدة في حل مشكلة مستلزمات الإنتاج.

وأوضحت أن هذا الأمر ينطبق على الإصلاحات الهيكلية التي يتضح أثرها، بعد فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر مستقبلًا.

وأفادت بأن المدة بين تنفيذ الإجراء وأثره على النشاط الاقتصادي وعلى الصادرات هو الأمر الذي يتطلب الانتباه له جيدًا.