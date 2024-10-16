المخاوف تحيط بـ توخيل في مهمته مع منتخب إنجلترا

رجحت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن يتسبب تعيين الألماني توماس توخيل، مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا، في حدوث انقسام في الآراء داخل بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن تعيين توخيل يمكن أن يكون قرارا مثيرا للانقسام، ولكنه خيارا واعدا كمدرب جديد للمنتخب الأسود الثلاثة.

ويتمتع مدرب تشيلسي السابق، والذي سيتولى مسؤولية منتخب إنجلترا اعتبارا من أول يناير المقبل، بالعديد من الصفات التي قد يبحث عنها أي فريق طموح يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد.

ويعد توخيل من أفضل المدربين في أوروبا، ويتمتع بخبرة كبيرة في العمل مع الأندية المرموقة، وحقق نجاحا كبيرا بما في ذلك الفوز بلقب دوري الأبطال.

وأشارت الوكالة البريطانية إلى أن تعيين توخيل (51 عاما) جاء في توقيت مثالي، حيث كان المدرب الألماني متفرغا بعد رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الماضي.

وتابعت أن استعانة الاتحادات الوطنية بمدربين عملوا في أندية كبيرة مثل توخيل يبقى خطوة نادرة، وأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم شعر بأن الوقت قد حان للحصول على خدمات توخيل قبل التعاقد معه للعمل في مكان آخر.

وعمل المدرب الألماني في أكاديمية نادي أولم، وتنقل بين فريق الشباب تحت 19 عاما بنادي شتوتجارت، بخلاف تجارب مماثلة مع أوجسبورج وماينز، قبل أن يصبح مدرب الفريق الأول لماينز في 2009.

وأثبت توخيل نفسه بقوة مع ماينز كواحد من أفضل المدربين الشباب في ألمانيا، حيث ساهم في احتلال الفريق للمركز الخامس بجدول الدوري، ليتأهل للمشاركة في البطولات الأوروبية في أول موسم بعد الصعود من الدرجة الثانية.

وقد خلف مواطنه يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند في عام 2015 وقادهم للفوز بكأس ألمانيا، ثم فاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان، وقاده للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل إنجازاته بالفوز مع تشيلسي بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2021 قبل أن يفوز بالدوري الألماني مع بايرن في عام 2023.

ويتخوف المنتقدون من النهاية المثيرة لتوخيل في مهامه الثلاث الأخيرة، حيث دخل في صدام مع مسؤولي باريس سان جيرمان وتشيلسي، بينما تراجعت النتائج في بايرن ميونخ وسط اضطرابات داخل أجواء غرفة تبديل الملابس.

ومع ذلك، أثبت المدرب الألماني أنه شخصية قوية ويتسم بشخصية البطل، وعمل مع نجوم كبار مثل هاري كين قائد منتخب إنجلترا.

واختتمت الوكالة تقريرها بأن تعيين توخيل كلف خزينة الاتحاد الإنجليزي مبلغا كبيرا، وصراحته قد تثير قلق البعض، لكن المسؤولين في إنجلترا يرون أن هذه خطوة تستحق المغامرة.